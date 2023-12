Secondo il rapporto sugli agenti di calcio nei trasferimenti internazionali della FIFA, la spesa totale per le commissioni per i servizi degli agenti di club ha raggiunto livelli senza precedenti nel 2023, con un esborso totale di 888,1 milioni di dollari rispetto ai 623,2 milioni di dollari dello scorso anno. Ciò rappresenta un aumento del 42,5% rispetto al livello di spesa nel 2022 e supera addirittura di oltre un terzo il record precedente del 2019 (654,7 milioni di dollari).

Di gran lunga, la percentuale maggiore di tutti gli agenti di club è stata impiegata dai club europei, che rappresentano anche la parte del leone (86,6%) della spesa globale per gli agenti di club. Allo stesso modo, i club europei impiegavano l’86,6% di tutti gli agenti dei club di assunzione e l’82,6% di tutti gli agenti dei club di rilascio.

L'importo maggiore delle commissioni per i servizi degli agenti è stato pagato dai club inglesi, per un totale complessivo di oltre 280 milioni di dollari. Pur non investendo nell'assunzione di agenti di club, i club dell'Arabia Saudita hanno registrato la seconda spesa più grande con 86 milioni di dollari. La Repubblica di Corea ha registrato la quota maggiore di trasferimenti in uscita con un agente del club cedente, con il 31,6%.

Il numero di trasferimenti internazionali con un agente che agisce per conto del giocatore ha raggiunto il livello record nel 2023 con un totale di 3.353 trasferimenti. Ciò corrisponde al 15,4% di tutti i trasferimenti e rappresenta un aumento dell’8,4% rispetto al 2022.

Per la prima volta in assoluto i club di calcio professionistico femminile hanno speso più di un milione di dollari per i servizi degli agenti di club, per un esborso totale di poco meno di 1,4 milioni di dollari. Gli agenti del club sono stati presenti in un numero record di 125 trasferimenti, con un incremento di oltre il 20% rispetto al 2022.