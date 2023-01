La FIFA ha aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio Argentina per presunta cattiva condotta dei suoi giocatori e per violazioni del fair play durante la finale dei Mondiali vinta contro la Francia. Il riferimento, stando a quanto riferiscono più media, sembra essere ai chiassosi festeggiamenti da parte dei giocatori dell'Albiceleste nella zona delle interviste ufficiali dopo il triplice fischio dell'ultimo atto del Lusail Stadium in Qatar.