Sono due i giocatori dell'Inter finiti nel Team of the Week stilato da WhoScored.com dopo l'ultima giornata di campionato. Nella formazione ideale della settimana gli esterni sono nerazzurri: da una parte troviamo Denzel Dumfries con una media voto di 7.3, sulla sinistra c'è invece Ivan Perisic. Per il croato la valutazione è di 9.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/ZtkQYUs72r — WhoScored.com (@WhoScored) April 12, 2022