Intervistato da Video Touring, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è tornato a parlare del possibile arrivo della famiglia Moratti alla guida della Reggina, una trattativa ben avviata che però poi è andata in fumo. E che per il primo cittadino rappresenta ancora oggi un enorme rimpianto: "Ho avuto la possibilità di portare in città una delle più grandi famiglie del nostro calcio, la famiglia Moratti. Per un paio di giorni in più… Loro avevano chiesto i documenti per la due diligence, in quel momento la squadra era in difficoltà, e si decise di propendere per altra soluzione. Non voglio criticare quella scelta, che sicuramente ha messo sicurezza nell’immediato, ma di certo abbiamo perso una grande chance. Non era una cosa embrionale. Il figlio di Moratti è venuto a vedere le strutture”.