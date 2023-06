Ai microfoni di Radio 24 per 'Tutti Convocati', Gianfelice Facchetti offre il suo punto di vista sulla serata di Istanbul: "Mi prendo volentieri l'abbraccio di Simone Inzaghi. Peggio così che perdere 4-0? Non sono assolutamente d'accordo, l'orgoglio di aver tenuto testa al Manchester City rimane. Poi questa squadra non la vedo né a inizio né a fine ciclo, ha delle basi solide con perni del futuro che possono essere André Onana, Nicolò Barella, Lautaro Martinez. I giudizi apocalittici su Romelu Lukaku non li condivido, fino a ieri lo osannavano tutti.

Se lo terrei? Bisogna fare una valutazione dal punto di vista economico e delle priorità per rispondere sì o no. Se devo fare dei sacrifici, valuterei".