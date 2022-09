"Tatiana Bonetti e Tabitha Chawinga: Inter Women batte Sampdoria due a zero e vola in testa dopo quattro giornate. La strada è lunga e ci sono formazioni ben attrezzate per lo scudetto ma per chi ha seguito il cammino della Beneamata fino a raggiungere la massima serie, è impossibile non cogliere i progressi in questa bella avventura che rafforza il tifo per la nostra squadra. L’Inter è femmina dal 1908, oggi lo è ancora di più. Prima buona notizia". Lo scrive Gianfelice Facchetti su Leggo, commentando l'ottimo inizio di stagione della formazione femminile nerazzurra.