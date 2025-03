Nel giovedì di coppa cominciano a piovere i primi esiti degli ottavi di finale di Europa e Conference League, con le prime squadre qualificate ai quarti. Tra le due italiane impegnate sorride la Lazio, che pareggia 1-1 all'Olimpico contro il Viktoria Plzen (rete di Romagnoli) e strappa il biglietto per il prossimo turno dopo il 2-1 dell'andata. Eliminata invece la Roma, in dieci dall'11° minuto per l'espulsione di Hummels e schiacciata con un secco 3-1 dall'Athletic Bilbao che ribalta il ko di sette giorni fa nella Capitale. Fuori dall'Europa League anche l'Ajax e l'Olympiacos.

Di seguito i risultati delle gare delle 18.45 di Europa e Conference League e le squadre qualificate ai quarti (segnate con il segno *):

Europa League:

Eintracht Francoforte* - Ajax 4-1

Olympiacos - Bodo/Glimt* 2-1

Lazio* - Viktoria Plzen 1-1

Athletic Bilbao* - Roma 3-1

Conference League:

Rapid Vienna - Borac Banja Luka 1-1 (ai supplementari)

Lugano - Celje 4-3 (ai supplementari)

Cercle Bruges - Jagiellonia* 2-0

Djurgarden* - Pafos 3-0