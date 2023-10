Nel primo periodo di vendita tra il 3 e il 26 ottobre, la UEFA ha ricevuto più di 20 milioni di richieste di biglietti per Euro 2024 da 206 Paesi, con 7,8 milioni di richieste nelle prime 24 ore. L'entusiasmo arriva soprattutto dalla Germania, Paese ospitante del torneo, con il 65% della domanda dei tagliandi; poi Inghilterra, Francia, Spagna e Austria. Al di fuori del Vecchio Continente, i primi 5 Paesi sono USA, Canada, Australia, Cina e Messico, con una richiesta di 525.000 biglietti. La finale, la partita di apertura con la Germania ospitante, e le altre due partite della fase a gironi che coinvolgono i teutonici hanno suscitato il maggior interesse tra le 51 partite del torneo. Per la finale, che si terrà all'Olympiastadion di Berlino il 14 luglio 2024, sono stati richiesti 2.295.665 biglietti, 33 volte la capacità dello stadio. Sono arrivate più di 1.408.000 richieste per la partita di apertura, che si giocherà alla Monaco Football Arena il 14 giugno 2024, circa 21 volte la capacità della sede. In media, ogni tifoso ha richiesto 13 biglietti.

Numeri che Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha commentato così: "L'attesa per UEFA EURO 2024 in Germania cresce ogni giorno. Con il nostro processo di biglietteria semplice ed equo combinato con prezzi accessibili, possiamo ancora una volta offrire ai fan l’accesso a momenti indimenticabili e incontri speciali. L’eccezionale numero di richieste di biglietti testimonia il continuo fascino del torneo e l’interesse dei fan di tutto il mondo".

I biglietti per tutte le 51 partite, fanno sapere da Nyon, verranno assegnati all'inizio di novembre tramite una lotteria alla quale parteciperanno tutti i richiedenti. I selezionati verranno informati entro il 14 novembre e verrà chiesto loro di confermare l'ordine e completare il processo di pagamento per garantire i biglietti della partita e non perdere la possibilità di far parte di UEFA EURO 2024. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando Alipay+ o un conto di credito o debito carta di credito (VISA o MasterCard) entro i tempi indicati nella email ai candidati selezionati. I biglietti per i quali il processo di acquisto non verrà completato entro i tempi stabiliti torneranno in vendita e i tifosi che non hanno superato la prima fase di vendita saranno i primi ad essere informati sulla possibilità di acquistarli in base alla loro posizione nella lotteria.

La prossima occasione per richiedere i biglietti sarà dopo il sorteggio finale del 2 dicembre 2023, quando un milione di biglietti saranno messi a disposizione dei tifosi tramite le 21 federazioni nazionali qualificate, nonché il portale ufficiale dei biglietti UEFA su EURO2024.com/tickets. Per poter richiedere questi biglietti, i tifosi devono soddisfare i criteri specifici definiti dalla rispettiva associazione nazionale. Maggiori informazioni saranno pubblicate a tempo debito su EURO2024.com/tickets. La vendita dei biglietti sarà, inoltre, riservata ai tifosi delle nazionali che si qualificheranno agli spareggi di UEFA EURO 2024, in programma il 21 marzo e il 26 marzo 2024. Una piattaforma di rivendita dei biglietti, disponibile nella primavera del 2024, consentirà ai tifosi di offrire i propri biglietti per la rivendita al valore nominale tramite EURO2024.com/tickets. Questa piattaforma consentirà ai tifosi di acquistare in sicurezza i biglietti da altri tifosi attraverso il canale di vendita ufficiale della UEFA.