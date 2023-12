Dopo il gol di ieri sera contro il suo ex Bari, valso il pareggio per la Sampdoria, Sebastiano Esposito ha espresso ancora una volta il suo pensiero a proposito del percorso della squadra di Pirlo: "Sappiamo che dobbiamo fare ancora di più, vogliamo fare ancora di più. Partendo da qui, dalla nostra voglia, dalla nostra reazione e dalle nostre qualità. Ecco il nostro augurio per il prossimo anno" ha scritto su Instagram, dove poi ha aggiunto: "Bello ed emozionante aver rivisto tanti vecchi amici".