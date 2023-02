Enzo Fernandez, nuovo giocatore del Chelsea, parlando ai microfoni del sito ufficiale del club londinese ha espresso la propria gratitudine nei confronti di un grande ex dei Blues, ma anche dell'Inter, come Hernan Crespo, suo allenatore al Defensa y Justicia: "È stata un'esperienza unica, lui è una persona molto speciale. Ha sempre cercato di supportarmi e ho imparato molto da lui e dal suo staff tecnico. È stato il mio allenatore per quattro o cinque mesi fino all'arrivo di Sebastian Beccacece, con il quale abbiamo vinto la Recopa sudamericana".