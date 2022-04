Nel corso dell'ospitata su CMIT TV , Matteo Superbi , direttore sportivo della Virtus Entella, ha riportato la memoria all'estate 2017 quando il club di Chiavari cedette Nicolò Zaniolo all 'Inter : "E’ stata una decisione assolutamente corretta - le sue parole a Calciomercato.it -. La nostra società è un grande trampolino di lancio, ma quando ci sono le migliori squadre si fa fatica a convincere i giocatori a restare. E’ accaduto per lui, così come per Mota Carvalho ad esempio. Ora stiamo facendo la stessa con Koutsoupias".

All'epoca il valore del cartellino di Zaniolo era attorno ai 2 milioni di euro, dal suo esordio con la Roma a oggi è decisamente lievitato: "Credo che un ’99 di quel livello lì possa valere 50 milioni, non credo di dire una cosa sbagliata - spiega Superbi -. Sarà più una scelta della Roma che deciderà cosa fare con Zaniolo, ma il valore è quello. Non mi stupirei se venisse acquistato da una squadra inglese di livello, la vera incognita è che pur essendo molto giovane ha già subito due interventi importanti alle ginocchia. Gli auguro di stare bene, di aver dato tutto in termini di infortuni".

Quanto alla possibilità di trasferirsi alla Juve, Superbi aggiunge: "Perché no? E' diverso da Dybala, che è veloce e molto tecnico; Nicolò ha ottima tecnica ma grande fisicità. La palla passa a Mourinho e alla Roma, a volte bisogna fare cessioni a malincuore per il bilancio. Non mi stupirei se ci fossero club come la Juve, il Tottenham o il Manchester. E’ comunque un investimento da grandi squadre".