Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla stampa come neo tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti ha spiegato la sua idea di calcio che vuole esportare anche in Toscana: "Tutte le mie squadre sono state squadre molto aggressive, ci tengo tanto all'organizzazione, sia difensiva che offensiva - le parole dell'ex Venezia -. E' importante fare un calcio propositivo, ma non significa tralasciare altre cose. Io cerco di lavorare su tutti gli aspetti, comprese le palle inattive. Fase offensiva, difensiva, l'equilibrio, la mentalità, i rapporti con l'esterno: ci sono tantissime sfaccettature e non se ne può abbandonare nessuna. Ciò che mi interessa è che la squadra abbia un'identità chiara, ma questo non vuol dire fossilizzarsi su un solo sistema. Sicuramente lavoreremo con una difesa a quattro e un centrocampo a tre, ma per l'attacco vedo un calcio dinamico, imprevedibile".