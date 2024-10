Alessandro Birindelli, tecnico dell'Empoli Primavera, ha parlato a Radio Kiss Kiss, soffermandosi su Jacopo Fazzini, giovane pedina della prima squadra dei toscani. Di seguito le sue parole: "Fazzini è un centrocampista che sa fare tutto, lo potrei paragonare a Frattesi e Barella, perché ha qualità e quantità, sa anche inserirsi. Ma come tutti deve trovare il giusto percorso di crescita, come sta già facendo, e la sua maturazione passa da questa annata dove dovrà far vedere qualcosa in più rispetto allo scorso anno, anche se dal punto di vista delle prestazioni direi che fin qui non si può discutere".