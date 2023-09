Il 24 settembre è in programma Empoli-Inter alle 12.30. In vista della sfida del Castellani, il club toscano ha reso note le informazioni per quanto riguarda l'acquisto dei tagliandi. "Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di domani (oggi, ndr), giovedì 14 settembre, saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 24 settembre alle ore 12.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli".

Cliccando QUI trovate tutti i dettagli.