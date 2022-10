La Champions League ha rivitalizzato l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver battuto il Barcellona, cerca di scalare la classifica in campionato. Sabato alle 15 i nerazzurri aprono la giornata di Serie A sfidando il Sassuolo: se il «2» è a 1,73, il pareggio e il colpo della squadra di Dionisi sono alla stessa quota, 4,25. E, a proposito di Inter, l’ultimo anticipo del sabato (20.45) è quello tra Bologna e Sampdoria, che vede l’esordio sulla panchina blucerchiata di un ex interista come Dejan Stankovic che ne sfida un altro, Thiago Motta. Favorito quest’ultimo a 2,00, mentre la prima vittoria del serbo schizza a 3,65.