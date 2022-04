Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, sembra orientato a concedere una seconda chance da titolare a Joaquin Correa, già protagonista per 64' contro il Venezuela. Non è da escludere, secondo i colleghi di Tyc Sports, che il selezionatore della squadra campione del Sudamerica, che non aveva fatto mistero di aver apprezzato la prestazione del Tucu alla Bombonera, possa schierarlo nel tridente completato da Julian Alvarez e Lionel Messi. Quanto ad Angel Di Maria, non al meglio dopo l'infortunio patito col club, l'idea dello staff tecnico dell'Albiceleste è di non rischiarlo dal via ma di schierarlo a partita in corso, proprio come accaduto sabato scorso.