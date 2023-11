Iniziativa di Ebay nella sponsorizzazione dell'Euroderby dello scorso maggio. Come ricorda l'azienda "a maggio 2023 le due squadre della città di Milano, AC Milan e FC Internazionale Milano, si sono ritrovate in campo dopo 20 anni per sfidarsi nella semifinale di Champions League. Abbiamo scelto di unire le forze organizzando un’asta benefica su eBay in sostegno dell’UNICEF Italia per la missione in Siria e Turchia dovuta all’emergenza terremoto, con una contestuale domination dei principali mezzi della città e dei canali digital".

Ieri Vito Pace, CMO di eBay.it, ha ritirato il premio che il progetto Euroderby ha vinto ai Football Summit Awards di Social Football Summit come Best Marketing Activation nel 2023. Ed è arrivato anche il commento dell'Inter: "Orgogliosi di essere stati al vostro fianco per un’iniziativa così speciale!", ha scritto il club nerazzurro nel post su