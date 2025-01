EA SPORTS FC ha svelato i candidati al prestigioso premio 'Team of the Year - TOTY' del popolare videogioco, e le votazioni sono aperte. Le nomination di quest'anno includono i talenti d'élite del calcio maschile e femminile di tutto il mondo, dando ai fan l'opportunità di decidere chi dovrebbe guadagnarsi un posto nello stimato Undici TOTY. Le votazioni si chiuderanno domenica 12 gennaio, dando agli appassionati di calcio e alla community di FC tutto il tempo necessario per valutare chi ritengono meritevole di entrare nella rosa finale del TOTY per il calcio maschile e femminile. Le due squadre saranno svelate e disponibili in EA SPORTS FC 25 a partire da mercoledì 15 gennaio, mentre la rosa del TOTY maschile sarà disponibile in EA SPORTS FC Mobile da martedì 21 gennaio.

Per quel che riguarda la formazione maschile, sono cinque i giocatori dell'Inter nell'elenco dei candidati: si tratta di Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Si potranno esprimere le proprie preferenze cliccando su questo link.