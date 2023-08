È Pep Guardiola l'Allenatore Maschile dell'Anno UEFA 2022/23. Come già nell'aria, è l'allenatore del Manchester City a vincere il titolo di Coach of The Year, superando dunque gli altri due candidati ovvero Simone Inzaghi e Luciano Spalletti.

"La squadra di Guardiola ha completato un memorabile triplete di Premier League, FA Cup e UEFA Champions League, vincendo quest'ultimo trofeo per la prima volta nella storia del club. È stato il terzo trionfo di Guardiola nella competizione, rendendolo solo il quarto allenatore a raggiungere un'impresa simile" si legge su Uefa.com che rende nota l'intera classifica nella quale l'allenatore nerazzurro si è piazzato terzo, alle spalle oltre che di Pep, del tecnico campione d'Italia, Luciano Spalletti.

La classifica completa

1 Josep Guardiola (Manchester City)

2 Luciano Spalletti (Napoli)

3 Simone Inzaghi (Inter)

4 Roberto De Zerbi (Brighton)

5 Mikel Arteta (Arsenal)

6 Zlatko Dalić (Croazia)

7 José Luis Mendilibar (Siviglia)

8 Didier Deschamps (Francia)

9 David Moyes (West Ham)

10 Franck Haise (lente)