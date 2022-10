Per promuovere la nascita del nuovo Inter Club, nel Welcome kit di University Network verrà inserito un gadget nerazzurro, che sarà distribuito gratuitamente durante la prima settimana di ottobre a Milano agli studenti matricole. Il gadget consiste in una penna logata Inter Club con QR Code che rimanda ai contatti del club e alle modalità per iscriversi.

È nato Inter Club University Network, il primo Inter Club universitario di sempre. Un'occasione per aprire ufficialmente la sinergia tra Inter e University Network, la più grande community di studenti universitari in Italia, volta all’avvicinamento al target più giovane.

Inoltre, nei prossimi mesi è previsto il coinvolgimento di diversi ambassador e influencer di University Network per promuovere l’Inter Club come strumento di networking, soprattutto per gli studenti fuori sede.

Sarà anche istituito un concorso a target universitario: il premio finale consisterà in numerosi posti nella sala “Milano Lounge by Turbo” all’interno dello stadio di San Siro, per vedere dal vivo l’Inter da un punto di vista completamente esclusivo.