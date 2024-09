Nuovo 'talent' di Sky Sport per la Champions League 2024-25, l'ex centrocampista Blerim Dzemaili è convinto che l'Inter, al contrario di quanto fatto nella passata stagione, concentrerà la maggior parte delle sue energie in Coppa: "L'Inter punterà tutto sulla Champions e forse lascerà qualcosa in campionato", il pronostico dello svizzero.