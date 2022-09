Tre sconfitte in tre big match, sei preoccupato? "No, perché so che siamo una squadra forte. Sicuramente non siamo al massimo, queste sconfitte lo dicono. Bisogna lavorare e lavorare".

"In questo momento, il Bayern è più forte dell'Inter. Bisogna dire la verità". Così Edin Dzeko a margine del 2-0 con cui i bavaresi si sono imposti sui nerazzurri nel match d'esordio in Champions League. "Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma le squadre così ti puniscono ogni pallone che perdi", ha aggiunto il bosniaco completando il concetto ai microfoni di Mediaset .

Sabato c'è il Torino.

"Ogni partita è importante, pensiamo al Torino che è un'altra gara tosta. Dimentichiamo subito la sconfitta e pensiamo al campionato perché anche lì qualche punto lo abbiamo perso".

Onana era teso per l'esordio? Ve lo aspettavate titolare?

"Mah... Il mister prende le decisioni, in campo siamo in 11 e non è che pensiamo se questo o quello esordisce. Onana non è un ragazzino, aveva già giocato la Champions".