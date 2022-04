Dove giocherà l'anno prossimo Paulo Dybala? È una delle domande poste dai colleghi di Tuttojuve.com all'ex centrocampista bianconero Mohamed Sissoko: "La verità è che non lo so, sto leggendo che ci sono molte squadre interessate a lui. E non può essere altrimenti. Io lo vedo in Spagna, per me potrebbe essere il profilo giusto per la Liga. Inter? Potrebbe essere brutto per i tifosi vederlo indossare la maglia dei rivali di sempre".