Denzel Dumfries accompagna Ronald Koeman nella conferenza stampa della vigilia della finale per il terzo posto della Nations League contro l'Italia in programma domani pomeriggio. Per il terzino dell'Inter, quella contro gli Azzurri non sarà comunque una gara banale: “Siamo tutti orgogliosi di giocare per la nazionale olandese. Avremmo preferito giocare per il primo e il secondo posto, ma la realtà è che questa è l'ultima partita prima delle importanti gare di qualificazione che giocheremo dopo. Per me questa partita è uno stimolo in più perché giocherò contro molti miei compagni di squadra dell'Inter. Sarà una partita speciale. Prima di queste partite internazionali, le Final Four erano argomento caldo nello spogliatoio dell'Inter. Dopotutto è un premio e l'Italia ha mancato il Mondiale". I nuovi compiti meno offensivi affidatigli da Koeman non sembrano infastidirlo: "Andare in profondità è una delle mie qualità, ma prima di tutto sono un difensore. Se mi sento come una tigre in gabbia ora che non posso sempre andare avanti? No, non è così”.

A fine domanda, il noto giornalista Valentin Driessen rivolge una domanda al giocatore: "Accanto a chi preferiresti sederti: accanto a Koeman o accanto a Louis van Gaal?", con riferimento ai baci che l'ex ct diede allo stesso Dumfries nei mesi scorsi durante i Mondiali in Qatar. "Penso che siano entrambi allenatori molto rispettati e mi piacerebbe sedermi accanto a entrambi", la risposta.