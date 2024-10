L’esterno nerazzurro Denzel Dumfries analizza così a Inter TV il 4-4 di oggi contro la Juventus: “Stavamo controllando la gara, lo abbiamo fatto quasi per tutto il match. Ci è mancata un po’ di lucidità, oggi potevamo portare a casa una vittoria importante. Abbiamo sbagliato troppe palle nell’uno contro uno. La nostra qualità era soprattutto quella difensiva, difendevamo bene come squadra. È un momento in cui concediamo troppe gol, dobbiamo parlarne insieme e cercare di migliorare in questo”.

Il Napoli inizia a scappare.

“La stagione è ancora lunga, siamo ancora all’inizio. Abbiamo perso dei punti, ma c’è ancora il tempo per migliorare quello che non va. Dobbiamo guardare a noi stessi e basta, siamo ancora all’inizio. Ma dobbiamo cercare di vincere gli scontri diretti”.