Due Juventus-Inter in 24 ore. Succederà tra il 6 e 7 novembre, i giorni in cui sono in programma i derby d'Italia di Serie A e del Primavera 1: domenica, sera all'Allianz Stadium, scenderà in campo la squadra di Simone Inzaghi (kick-off ore 20.45) per il big match della 13esima giornata, l'indomani la replica al Training Center di Vinovo con le due Under 19 impegnate nell'insolito orario serale delle 8.30.