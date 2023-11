Il Genoa batte il Verona di misura grazie alla rete di Dragusin nel finale di primo tempo e inguaia la squadra gialloblu, terzultima in classifica. Gli uomini di Gilardino si aggiudicano lo scontro scalvezza e si portano a quota 14 punti in classifica, 6 punti in più del Verona, alla quinta sconfitta consecutiva.