Quarta direzione stagionale in Serie A per Daniele Doveri, l'arbitro al quale è stata affidata la grande sfida di domenica sera tra Juventus e Inter. Sarà la 28esima volta che Doveri dirigerà i nerazzurri in carriera: il bilancio è di undici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Doveri diresse tra le altre la sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana della scorsa stagione vinta dall'Inter per 2-1 e la gara del 17 gennaio 2021 a San Siro con i nerazzurri che si imposero per 2-0 sui bianconeri.