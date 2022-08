Ai microfoni di TVPLAY, Andrea Dossena, ex Napoli e Udinese, ha indicato la sua candidata principale per la conquista dello Scudetto: “Vedo l’Inter favorita, non ha cambiato molto ed ha riportato Romelu Lukaku. Va detto che Antonio Conte spostava tantissimo. Il Milan ha fatto un ottimo mercato, ma ripetersi è molto difficile. Il Napoli ha perso tanto, ed anche la Juventus sentirà molto l’assenza di Giorgio Chiellini".