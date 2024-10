Roberto Donadoni ha rilasciato un'intervista a Radio Tv Serie A nella quale ha parlato della sua lunga carriera come calciatore e allenatore, nonché dell'arrivo delle proprietà straniere in Italia.

"Credo che le proprietà straniere siano un bene, ma come in tutte le cose bisogna farsi accompagnare da qualcuno. Ormai in Italia sono tante. Mi piace un po' il modello bergamasco dell'Atalanta, c'è una proprietà straniera ma c'è un presidente come Percassi e un insieme di persone che sono lì da anni. I loro risultati sono la logica conseguenza".