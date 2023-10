Intervistato da TMW a margine del 'Festival dello Sport' di Trento, l'ex giocatore e allenatore Roberto Donadoni ha parlato così del momento del Milan, capolista in Serie A nonostante il brusco stop nel derby contro l'Inter: "A volte certe sconfitte ti fanno capire determinate cose, è chiaro che prendere cinque gol in un derby non fa mai piacere, soprattutto ai tifosi. Poi però i rossoneri hanno ripreso in mano la situazione e sono riusciti a tornare a esprimere un buon calcio".