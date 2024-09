Terza in classifica dopo cinque giornate di campionato, l'Udinese, domani avversaria dell'Inter a sei giorni dal ko di Roma, è una delle sorprese di questo avvio di stagione in Serie A. Una notizia che fa, ovviamente, piacere a Antonio Di Natale, leggende del club friulano, che in passato si è trovato nella stessa situazione anche a torneo concluso: "Come per la squadra in cui giocavo io, anche questa deve pensare prima alla salvezza. Dopo, nelle ultime 10-12 giornate, proverà a giocarsi qualcosa di importante", le sue parole a SportWeek.