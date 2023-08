Countdown finito: con il fischio d'inizio della Serie A, parte anche l'avventura di Radio TV Serie A con RDS che prenderà il via proprio domani, "con il calcio di inizio della trasmissione inaugurale “Saturday Morning” alle ore 07.00" come rende noto Calcio e Finanza.

"Realizzata in partnership tra Lega Serie A e RDS 100% Grandi Successi, la Radio TV Serie A con RDSsarà onair a partire da sabato 19 agosto in modalità DAB e IP e sarà ricevibile da tutti gli utenti sul digitale terrestre al LCN 899; inoltre, sulle Smart TV connesse a internet, si potrà vedere, sempre sul canale 899, l’estensione del canale Radio-TV, visibile anche sul sito e sulla APP della Lega Serie A e di RDS" si legge sul sito specializzato in materia finanziaria.