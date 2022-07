Nuova frenata nell'affare TIM-DAZN sui diritti tv della Serie A. Come riportato da Milano e Finanza, la compagna telefonica ha chiesto di rinegoziare l'accordo dell’offerta per i diritti del massimo campionato italiano lo scorso anno da 340 milioni di euro.

La situazione è però in stallo e l'ad di TIM Labriola ha spiegato che, se ci saranno aggiornamenti, arriveranno con l’annuncio dei conti del semestre. Al momento la compagnia telefonica sembra non condividere la strategia di pagare per godere di contenuti in esclusiva.