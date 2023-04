>Approvate le linee guida della Lega Serie A sui diritti tv da parte dell'Antitrust. A renderlo noto è l’Autorità nel Bollettino settimanale che parla di linee guida in merito alla "commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi relativi alle seguenti competizioni nazionali di calcio da essa organizzate per le stagioni 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029: Campionato di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera" - come si legge su Calcio e Finanza che sottolinea uno dei punti in evidenza che spiega che "in un contesto di ampliamento della durata dei diritti in oggetto, appare opportuno che la Lega si adoperi per favorire la previsione di offerte da parte di più operatori, tramite la rimozione di condizione di esclusiva o di altri meccanismi contrattuali aventi un contenuto o effetto analogo, aggravati da vincoli con durata pluriennale, in modo da favorire la concorrenza fra diversi operatori basata sul prezzo, sulla qualità e innovazione del servizio'".