Situazione ancora di stallo per i diritti tv della Serie A: si è concluso con un nuovo nulla di fatto l'ennesimo incontro tra Lega e DAZN, Mediaset e Sky, le tre emittenti rimaste in corsa per trasmettere il campionato dal 2024 in poi. Iniziate in mattinata, le trattative tra i broadcaster e la commissione formata dall’ad Luigi De Siervo e cinque club ovverosia Atalanta (con l’ad Luca Percassi), Inter (con il legale Angelo Capellini), Lazio (con il patron Claudio Lotito), Napoli (con il patron Aurelio De Laurentiis) e Udinese (con il vicepresidente Stefano Campoccia) sono proseguite fino alle 16 circa, prima di rimandare la questione ad eventuali nuove riunioni. I valori infatti non sarebbero ancora allineati alle richieste da parte di Lega e club.

Per ora, tuttavia, non sarebbero ancora previste nuove date per le trattative private e per cercare di arrivare ad un accordo. La deadline è fissata per il prossimo 2 agosto: se entro quel giorno però non dovesse essere trovato alcun accordo, si proseguirà con l’apertura delle buste contenenti le offerte da parte di sei soggetti interessati alla realizzazione del Canale di Lega, opzione che secondo Calcioefinanza.it sta prendendo sempre più piede.