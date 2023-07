"È durato appena 40 minuti l'ultimo round sui diritti televisivi del prossimo quinquennio: l’assemblea di Lega svoltasi in videoconferenza non ha sciolto il nodo dei diritti tv per il periodo 2024-2029, con una fumata tra il grigio e il nero che al secondo round di trattative private avrebbe portato offerte pari a 890 milioni, suddivisi tra i 690 di Dazn per 10 partite e i 200 di Sky per 3 match, al netto di quanto messo sul piatto da Mediaset". Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport.

La Lega non è soddisfatta delle offerte, ma resta l'ottimismo in vista dei prossimi negoziati. Se ne riparlerà a settembre.