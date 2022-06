Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è protagonista oggi di un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della stagione appena conclusa, nella quale ha pareggiato un piccolo primato: è il primo allenatore a vincere in casa di Milan, Inter e Juventus dai tempi di Bernardini con la Fiorentina nel 1955/56. "Spero che tra dieci anni, parlando di me, si ricordino altre cose - risponde Dionisi -. Poi è il Sassuolo ad aver vinto, non io. E non amo parlare di ciò che si è fatto, preferisco concentrarmi sulle cose che si possono migliorare".