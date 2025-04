Zvonimir Boban è il nuovo presidente del Consiglio d'amministrazione della Dinamo Zagabria. Ad annunciare il ritorno nel club in cui ha disputato una fetta importante della sua carriera, dagli anni nelle giovanili a quelli in prima squadra, è stato il presidente del club, Velimir Zajec.

"L'amore per un club non conosce limiti, L'amore per un club non conosce barriere. L'amore per il club unisce tutti coloro che amano quel club. Oggi ho invitato la nostra Leggenda a tornare attivamente nel calcio croato, nella nostra Dinamo. Zvone Boban ha accettato l'invito a tornare nella sua unica Dinamo. Bentornato a casa", il messaggio pubblicato da Zajec sul sito ufficiale.

Boban troverà nella squadra croata anche Petar Sucic, promesso sposo all'Inter a partire dal prossimo Mondiale per club.