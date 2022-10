“Penso che abbiamo creato tanto, a lunghi tratti abbiamo dominato”. Esordisce così ai microfoni di Inter TV l’esterno nerazzurro Federico Dimarco dopo il ko di oggi contro la Roma, che purtroppo ha rovinato il suo primo gol a San Siro. "Adesso gli episodi ci girano a sfavore e siamo qui a parlare di una sconfitta immeritata. A noi come squadra non ho nulla da rimproverare, siamo ragazzi che vanno tutti d’accordo, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. Questo periodo le cose non girano a nostro favore, dobbiamo pensare a lavorare e da stasera pensare a Barcellona".