In gol nel match vinto oggi per 4-0 contro l’Atalanta, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco analizza così a Inter TV il match che proietta l’Inter a +12 sulla Juventus: “I primi dieci minuti non siamo partiti benissimo, abbiamo subito il gol e meno male che lo hanno annullato. Poi siamo stati incredibili, abbiamo fatto una partita di sostanza, di qualità, abbiamo segnato quattro gol e sono davvero contento. Il mio traguardo? Sono contento, ma come dico sempre è importante che la squadra vinca, al di là dei miei gol e assist. Lavoriamo bene in settimana, anche quando calciamo dal limite. Era tanto che non facciamo gol, sono contento che abbiamo vinto questa partita perché era veramente fondamentale per noi”.

La squadra non ha mai mollato nemmeno con il risultato acquisito, c’è voglia di migliorarvi con il lavoro quotidiano.

“Questa consapevolezza l’abbiamo raggiunta da come abbiamo finito la scorsa stagione, ci siamo conquistati una finale di Champions che abbiamo giocato bene contro il Manchester City, ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e che possiamo giocarcela con tutti”.

Anche voi nello spogliatoio cantate ‘la capolista se ne va’?

“Non cantiamo niente perché non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo andare avanti così per raggiungere l’obiettivo che sappiamo tutti benissimo qual è”.