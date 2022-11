Al termine di Atalanta-Inter, Federico Dimarco risponde alle domande di DAZN a commento della partita contro gli orobici: "Penso che da un mese e mezzo abbiamo cambiato approccio alle partite, tralasciando Torino. E' sotto gli occhi di tutti che stiamo cercando di risalire. Il big match? Quando ne perdi 5 su 5 hai sempre dei dubbi, ma oggi abbiamo dimostrato che siamo forti e possiamo vincere su ogni campo. La sosta? Fa bene a tutti, abbiamo giocato 21 partite in due mesi e mezzo, quando riprenderemo dopo la Nazionale e le vacanze potremo lavorare per migliorare le prestazioni. Non mi spiace anche se sto facendo bene".