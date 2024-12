"La squadra di Palladino è più forte, ma i friulani hanno recuperato Sanchez", ha detto Antonio Di Natale al Corriere Fiorentino in vista della gara tra Fiorentina e Udinese di questo pomeriggio. A proposito della squadra di Vincenzo Italiano, l'ex bomber ha detto: "La Fiorentina in zona Champions è una sorpresa fino a un certo punto, ha grandi giocatori, ma il segreto è Palladino. Ha idee e non guarda in faccia a nessuno, con lui la Fiorentina può aprire un ciclo. Per rimanere lassù saranno determinanti le ultime 10 partite".

Poi su quanto accaduto a Bove durante Fiorentina-Inter aggiunge:

"Sono felicissimo comunque che stia bene, quando l'ho visto a terra ho spento la tv, ho pensato al mio amico Morosini".