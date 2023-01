Intervenuto ai microfoni di TMW, Arturo Di Napoli, ex attaccante fra le altre anche dell'Inter, ha detto la sua sulla corsa scudetto dopo la roboante vittoria per 5-1 ottenuta ieri sera dal Napoli di Spalletti contro la Juventus di Allegri: "Chi può essere l'antagonista? Io non vedo pericoli o problemi. C’è una città che ti spinge continuamente. In queste condizioni, se hai una gamba che ti fa male il dolore non lo senti. L’antagonista può essere l’Inter".