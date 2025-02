Anche Arturo Di Napoli commenta a caldo la sconfitta rimediata dall'Inter sul campo della Juventus. L'ex attaccante, intervistato da TMW Radio, comincia da un'analisi della partita dell'Allianz Stadium: "È stata un'Inter che ha sprecato molto nel primo tempo, se andava in vantaggio non c'era nulla da dire. Nel secondo tempo è venuta fuori la Juve in maniera prepotente, è stata molto convincente come squadra. Ha giocato con coraggio e ha meritato, ma non è la solita Inter che vediamo. È da un paio di partite che pare non al meglio, ma ci sta dentro una stagione. Sono quelle partite che ti portano a cambiare, ti aumentano l'autostima se le vinci. Ora però la Juve deve dare continuità".

Può essere più importante Lautaro o Thuram per questa Inter?

"Lautaro sposta gli equilibri, in positivo e negativo. E ne risente la squadra".

Napoli e Inter: chi è più in riserva?

"Sono squadre che in termini di risultati e gioco non stanno passando un buon momento. Napoli e Inter sono non proprio in formissima, dico che l'Inter però rimane la più forte".