Ai microfoni di Radio Marte, Arturo Di Napoli analizza quelle che sono le due grandi sfide di domani pomeriggio partendo da Napoli-Salernitana: "Il Napoli non solo merita di vincere questo scudetto ma merita anche di farlo con tutti i punti di distacco che ha accumulato sulla seconda. La Salernitana, specie dopo il cambio di allenatore, è una bella realtà, ha una società solida e ambiziosa e arriva al “Maradona” in buona forma. Mi aspetto proprio una bella partita.

Inter-Lazio? I nerazzurri sono una squadra discontinua ma il valore della rosa non si discute, la Lazio sta vivendo un momento fantastico, i calciatori hanno capito il modo di fare calcio di Maurizio Sarri. In alcuni tratti mi è sembrato quel Napoli fantastico di Sarri. Non è affatto scontato l’esito della gara di Milano".