Ospite sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attaccante Arturo Di Napoli si sofferma a parlare dei bomber della prossima Serie A promuovendo a pieni voti il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: "Reputo Lukaku un grandissimo calciatore, fa reparto da solo ma lo si deve mettere nelle condizione di rendere al massimo. Lukaku, anche per come è ritornato, ha una responsabilità grossa nei confronti di tutto il mondo Inter. Se messo nelle condizioni, è uno dei più forti in circolazione".