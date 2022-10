Torna a dire la sua sul suo assistito l'agente Carlo Alberto Belloni che, intervistato da Stopandgoal.com, ha ampiamente parlato di Michele Di Gregorio, ex Inter oggi al Monza. "Per me non è una sorpresa la sua titolarità in Serie A. Quando abbiamo iniziato questa avventura con il Monza il direttor Galliani ci aveva parlato della volontà di salire e Michele ha lavorato tanto per esserci".

Nove su nove da titolare: se lo aspettava pur con un compagno di reparto come Cragno?

"In realtà questa è un po’ la storia della sua vita. Quando siamo andati via dal settore giovanile dell’Inter doveva essere sempre il secondo al Renate, al Novara, al Pordenone e al Monza, poi alla fine ha sempre lavorato tanto e si è preso il posto da titolare. Inoltre ora il suo cammino è anche accompagnato da un nuovo preparatore dei portieri che gli dà fiducia così come gliel’hanno data Stroppa e Palladino. Anche gli allenatori sono stati importanti per lui, gli hanno fatto capire quanto è importante per il Monza. Per me è come il Walter Zenga moderno. Tanti agenti hanno provato a portarlo sotto la propria ala ma lui è sempre rimasto fedele a me: siamo cresciuti insieme. Io ero un giovanissimo agente e lui un piccolo calciatore e alla fine siamo arrivati insieme a tagliare traguardi importanti" ha continuato, sbilanciandosi con un paragone non da poco.