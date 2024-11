L'ex calciatore Antonio Di Gennaro, ospite a Deejay Football Club, ha espresso il suo punto di vista in vista della sfida Verona-Inter, in programma alle 15:00. Parlando del match, ha riconosciuto la superiorità dei nerazzurri ma ha anche sottolineato l'imprevedibilità del calcio: "Sulla carta l’Inter è superiore in tutto, ma avete visto Verona-Napoli alla prima… Il calcio è bello anche per questo, non ci sono logiche a volte in ciò che succede."

Commentando la situazione della Roma e il ritorno di Ranieri, Di Gennaro ha usato toni diretti: "La Roma in questi mesi è stata una banda, per questo hanno deciso di richiamare Ranieri in panchina. Juric a Roma era solo." Ha poi bocciato l’idea di Angelino come difensore centrale: "Angelino braccetto? Ma per favore, per fortuna no. Gli esterni fanno gli esterni, i difensori fanno i difensori."

Sul Milan, Di Gennaro ha mostrato grande fiducia nella squadra e nel tecnico: "Io dico che ha una rosa da scudetto, a me la squadra piace e l'allenatore Fonseca anche." Infine, ha criticato l’atteggiamento di Vlahovic: "Non si può permettere di dire cose così, ha 24 anni, non può parlare così del suo allenatore."