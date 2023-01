La prima sconfitta incassata in campionato dal Napoli, per mano dell'Inter, poteva essere ben peggiore dal punto di vista del passivo. Ne è convinto Paolo Di Canio, che durante 'Sky Calcio Club' ha analizzato così l'1-0 maturato ieri sera a San Siro: "Sul piano delle occasioni non c'è stata partita, c'erano tre gol di differenza - le sue parole -. L'Inter ha lasciato volontariamente il pallino agli avversari, ma quando aggrediva è stata più reattiva, più pronta. Ho visto un Napoli in difficoltà, ora c'è da capire dove andrà a parare Spalletti, che corde toccherà".